73 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Омской области

Количество заразившихся практически равно количеству выздоровевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свежие данные мониторинга по коронавирусу министерства здравоохранения по Омской области заставляют беспокоиться.

За последние сутки в области зафиксировали 73 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель за сентябрь. Всего с начала пандемии заразились 10 449 человек.

Выздоровели, по данным мониторинга, 74 пациента, всего с начала пандемии 8 779 человек.

К сожалению, число летальных случаев увеличилось на 3. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 278 человек.

Коронавирус снова начал активно появляться в районах Омской области. География его распространения на сегодняшний день выглядит так: Омск – 53, Большереченский район – 5, Омский район – 4, Марьяновский район – 3, Азовский район – 2, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Калачинском, Москаленском, Горьковском, Колосовском, Черлакском, Тарском районах области.