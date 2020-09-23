Работница салона сотовой связи сливала личные данные омичей знакомым

Платили ли женщине за чужие данные не известно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске выявили очередной факт незаконной передачи личных данных горожан. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что задержали 31-летнюю сотрудницу салона сотовой связи, которая сливала информацию о клиентах другу своего знакомого.

В ведомстве становили, что омичка отправляла не только имена, фамилии и номера телефонов неизвестному человеку, но также и номера документов, удостоверяющих личность, и другие конфиденциальные сведения, доступные ей из-за особенностей работы. Получала ли женщина за передачу персональных данных вознаграждение не известно.

Вину омичка признала полностью, ей предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации. Дело будут рассматривать в Куйбышевском суде.