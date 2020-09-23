Со 100-летним юбилеем Почетного гражданина Омска поздравила мэр города

Почетного гражданина со 100-летием поздравила мэр Омска Оксана Фадина. Фото: Владимир Казимиров

Сегодня, 23 сентября, с значимым юбилеем поздравила Почетного гражданина Омска Николая Григорьевича Грицевича мэр Омска Оксана Фадина. Ветерану труда сегодня исполнилось ровно 100 лет.

- Вы принадлежите к легендарному поколению созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Благодаря Вашим усилиям строился и хорошел наш город. Ваш жизненный путь, вклад в развитие родного Омска, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, - сказала теплые слова ветерану Фадина и вручила ему подарок и памятный адрес.

Николай Грицевич всю жизнь посвятил улучшению и благоустройству Омска. Фото: Владимир Казимиров

За свою долгую жизнь, Николай Грицевич успел потрудиться во многих областях. Он закончил Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта. С 1943 года на протяжении 10 лет работал на Омской железной дороге. В 1964 году стал заместителем председателя Омского горисполкома, где проработал следующие 20 лет. Поле этого 26 лет занимался вопросами капитального строительства в управлении внутренних дел по Омской области.

Звание почетного гражданина Николай Грицевич получил в 2014 году, а также был награжден четырьмя орденами «Знак Почёта», орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных земель» и другими наградами