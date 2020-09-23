На «Зеленом острове» появятся качели, сделанные омскими заключенными

Часть горок уже готовы, остальные закончат до конца сентября. Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области

В парке "Зеленый остров" планируют обновить детские площадки. Там установят новые качели и горки. С таким заказом мэрия Омска обратилась к центру трудовой адаптации осужденных колонии №6. Именно там будут изготавливать новый детские площадки.

В производстве задействованы 12 человек. Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области

- Производственный сектор уголовно-исполнительной системы Омской области давно и на взаимовыгодных условиях сотрудничает с региональными органами власти. Благодаря такому взаимодействию учреждения УФСИН обеспечены постоянными заказами, а наши контрагенты получают конкурентоспособную по цене и качеству продукцию, - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Омской области Дмитрий Домин.

По условиям контракта изготовление должно завершиться до конца сентября, а в парке площадки установят до конца года. По информации пресс-службы УФСИН, над заказом работают 12 заключенных.