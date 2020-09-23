Омичи сомневаются в необходимости термометрии на входе в учреждения

Омичи заметили, что градусники часто ошибаются и это ни на что не влияет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Со снятием многих коронавирусных ограничений в регион пришли и новый правила. Например, теперь при входе во множество общественных учреждений необходимо проходить термометрию. Часто, это занимает много времени и приводит к столпотворениям и очередям.

В одном из Омских пабликов студентка вуза привела конкретный пример того, что градусники на входах врут.

- Зашла в университет - 36,5. А в поликлинике главного корпуса (где и измеряли температуру при входе) 37,4, - написала девушка и поинтересовалась, есть ли смысл в таком контроле?

В комментариях омичи поддержали студентку. Они рассказали множество подтверждений тому, что градусники на входах в учреждения ошибаются и не несут никакой практической пользы. Также отметили, что измерение температуры с поверхности коже вовсе бесполезно.

- Для измерения такими градусника и нужны идеальные условия и идеальное расстояние измерения и не забывайте что каждая часть тела имеет свою температуру..висок одну а лоб другую, - отмечают в комментариях.