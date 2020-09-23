Пять домов и школа останутся без воды в Омске

В Омске продолжают ремонтные работы на водопроводе, из-за которых горожанам приходится обходиться без воды. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Омске продолжают проводить ремонтные работы на водопроводе. Об этом информирует пресс-служба "Росводоканала". На этот раз отключения грозят сравнительно небольшому количеству омичей, но воды не будет с утра до вечера.

Завтра, 24 сентября, с 11:00 до 23:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. 30-я Северная, д. 72 школа "Новое поколение"

- ул. 27-я Северная, д. 73

С 10:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. 6-я Станционная, д. 67, д. 69

- ул. 2-я Ленинградская, д. 22, д. 22/1

Для омичей устроят подвоз питьевой воды. Машину можно будет найти на улице 6-я Станционная у дома 69 с 10:00 до вечера.