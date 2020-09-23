«Надо ответственно относиться к работе» Солдатова оценила работу ЦРБ в Омской области

Ирина Солдатова лично оценила работу ЦРБ Москаленского района. Фото: Омская губерния

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова рассказала о планах ремонта больницы в Москаленском районе. Она отметила, что неудобства из-за отсутствия общего здания есть, но это не должно сказываться на оказании качественной медицинской помощи.

- Подчеркну, что отсутствие централизации хотя и неудобно, но это не значит, что люди не должны получать помощь своевременно и в полном объеме. Ссылаться на то, что «мы ждем объединения», не надо. Надо ответственно относиться к своей работе, о чем я сказала главному врачу Александру Динкелакеру, - отметила министр в ходе рабочей поездки в районную ЦРБ.

О началах ремонтных работ говорить пока рано. Министр отметила, что это "дело не одного дня", но пообещала, что этот вопрос подробно обсудят в ведомстве.