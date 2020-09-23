В Омске нашли 17 бесхозных газопроводов

Из-за проблем с обслуживанием газопровода один из домов в Омске уже оставался без газа. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Прокуратура Омской области обнаружила в городе 17 газопроводов, которые никто не обслуживал больше года. Об этом заявили в ведомстве после проведения соответствующей проверке. Выяснилось, что раньше за их состоянием следили в "Омскоблгазе" по договору аренды, но компания отказалась от обязательств в июне 2019 года. После этого обслуживающую организацию Росимуществу так и не удалось найти. Администрация города тоже не стала брать обслуживание газопроводов на себя. Поэтому они так и простояли без обслуживания больше года.

В пресс-службе прокуратуры также отметили, что именно из-за одного из 17 бесхозных газопроводов в августе жители многоквартирного дома на улице Кирова остались без газа. Руководителю Росимущества вынесли представление с требованием устранить нарушения и найти обслуживающую организацию для газопроводов.