Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн

Число абонентов виртуальных операторов, которые работают на сети Tele2, выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 4,2 млн по состоянию на начало июля. Наиболее значительный вклад в динамику роста внесли банковские MVNO, которые активно развивались и набирали абонентскую базу. В ближайшие полгода Tele2 планирует вывести на рынок несколько виртуальных операторов в разных сегментах.

Сейчас на сети оператора работает более 20 MVNO-проектов. Выручка Tele2 от MVNO-сегмента в январе-июне 2020 года удвоилась год к году, а число абонентов виртуальных операторов выросло на 85%.

Рост выручки и числа клиентов обусловлен развитием банковских виртуальных операторов и запуском новых MVNO-проектов. Так, в первом полугодии Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию оператора «Воентелеком» в партнерстве с Министерством обороны. Проект реализован по модели full MVNO: у виртуального оператора собственный код сети, биллинг и коммутационная система, материнскому оператору принадлежит сеть радиодоступа. Сейчас «Воентелеком» работает на базе Tele2 в четырех регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде.

В первом полугодии 2020 года Tele2 готовила к коммерческому запуску проекты в новых рыночных нишах: например, партнерство с бизнес-блогером Азамом Ходжаевым, который в сентябре вывел на рынок своего оператора связи Migo Mobile. Компания сделала упор на создании сообщества предпринимателей и привлечении активных людей, которые хотят развивать свои проекты. Запуск оператора в партнерстве с блогером стал уникальным бизнес-кейсом в России и мире, когда MVNO-проект основан на эксклюзивном контенте, который является его главным преимуществом. Новый оператор связи Migo Mobile начал оказывать услуги 17 сентября.

Также в первые шесть месяцев 2020 года Tele2 готовила к промышленной эксплуатации MVNO для АО «Глонасс» в сегменте интернета вещей. Виртуальный оператор был запущен в августе 2020 года. Он позволил расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект помог повысить безопасность на дорогах страны и улучшить качество мониторинга коммерческого транспорта и грузов.

По оценке экспертов агентства «ТМТ Консалтинг» по состоянию на конец августа «доля виртуальных операторов на российском рынке по количеству абонентов составляет около 4% – это чуть более 10 млн клиентов». Почти половина из них приходится на MVNO-партнеров Tele2.

Tele2 обеспечивает широкое покрытие и высокое качество услуг, что позволяет гарантировать надежность работы MVNO-проектов на сети оператора. По данным Роскомнадзора, Tele2 стала лидером по темпам строительства сетей в 2019 году. В начале 2020 года оператор сохранил первенство в динамике развития инфраструктуры, что обусловлено ростом числа базовых станций стандарта LTE.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Наша «фабрика» MVNO начинала развиваться с нуля и достигла абонентской базы 4,2 млн клиентов за 4 года. Каждый год мы значительно прирастаем в количестве абонентов и выручке от работы направления. Более того, наши партнеры уже второй год подряд забирают большую часть новых клиентов виртуальных операторов на рынке. Сейчас российские MVNO обслуживают почти 4% всех мобильных абонентов, и мы считаем, что число клиентов виртуальных операторов будет расти с развитием существующих проектов и освоением новых ниш. В этом году Tele2 планирует еще несколько запусков, в том числе в тех сегментах рынка, где не работает ни один виртуальный оператор в мире. Мы поставили себе амбициозную цель: к 2023 году занять 10-12% российского рынка».