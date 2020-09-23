Микрорайон для молодых

Он расположен в новом микрорайоне «Рябиновка», что на Левобережье. Новое дошкольное учреждение полностью «закроет» вопрос с обеспечения местами детей, начиная с ясельного возраста.

Микрорайон «Рябиновка» - поселок для молодых. Жилье здесь более чем доступно по цене, что для них весьма важно. Квартиры в «Рябиновке» не требуют ремонта, потому что застройщик сдает их «под ключ» - заходи и живи. А еще оно экономично, с точки зрения затрат на коммунальные услуги. Самую внушительную статью расходов на коммуналку – теплоснабжение – собственник может сокращать самостоятельно. В каждой квартире установлен индивидуальный газовый котел с возможностью регулировать затраты ресурса на обогрев жилья. Такое предложение на рынке недвижимости расценивается как весьма заманчивое.

Но что прежде останавливало потенциальных покупателей от приобретения квартиры в новом микрорайоне? Отсутствие социальной инфраструктуры. Например, в построенном несколько лет назад большом квартале многоэтажных домов по улице Стороженко пока открыт всего один небольшой магазинчик.

В «Рябиновке» с этим проблем нет. Здесь есть и торговый центр, и аптека, и медицинские учреждения для детей и взрослых. Теперь будет и свой детский сад.

В новом детском учреждении, рассчитанном на 310 мест, создадут 18 групп для детей от полутора до семи лет. Он будет оснащен самым современным оборудованием, эргономичной мебелью, развивающими игрушками и пособиями. Не садик, а мечта для молодых родителей!

Подробную информацию о проектной декларации, обо всех акциях и предложениях, действующих для потенциальных покупателей недвижимости в микрорайоне можно получить по телефону 38–25–16 и на сайте Рябиновка55.рф