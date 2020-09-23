На видео попало, как омич превратил лужайку в Птичьей гавани в поле для гольфа

Омич выбрал солнечный день для упражнений в гольфе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичи в соцсетях поделились видео, где засняли необычного для наших широт спортсмена. Мужчина на лужайке играл в гольф.

Автор никак не комментирует увиденное, но отмечает, что все происходит на одой из лужаек в природном парке "Птичья гавань".

- Идеальная лужайка для гольфа в Птичьей гавани, - написал в посте омич.

Действительно, на лужайке ровно подстрижен газон, и она, наверное, подходит для игры в гольф. Вот только можно ли заниматься этим в природном парке - вопрос. Видно, что мужчина серьезно увлекается этим видом спорта. У него есть сумка для гольфа с несколькими клюшками и внушительный запас мячей, которые рассыпаны недалеко от игрока по поляне. Видимо, он старательно отрабатывал какой-то удар.