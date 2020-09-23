Мошенники продают омичам фейковы билеты в театры через Интернет

Покупать билеты омичам советуют только на проверенных сайтах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в Омске после очередных послаблений по коронавирусным ограничениям разрешили начать театральный сезон. И омичи столкнулись с неожиданной проблемой. В Интернете мошенники стали активно продавать фейковые билеты на спектакли омских театров по завышенной стоимости.

В пресс-службе Омского театра драмы предупреждают о недобросовестных продавцах и просят театралов быть внимательными.

- С открытием театров активизировались и мошенники, пытающиеся продавать билеты на несуществующие спектакли. Обращаем внимание зрителей, что онлайн билеты можно купить только на официальном сайте театра и у наших партнеров - "КАССЫ. РУ" и "КАССИР.РУ". Наш официальный сайт содержит полную информацию о репертуаре, спектаклях, артистах, сотрудниках театра, контактную информацию (телефоны кассы, приёмной, администраторов), форму обратной связи, - отметили представители театра.