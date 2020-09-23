Омича оштрафовали на 100 тысяч за изготовление оружия

Сумму штрафа высчитывали из зарплаты осужденного. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Исилькульского района соорудил дома обрез из охотничьего ружья и спрятал его в груде битого кирпича. За незаконное изготовление и хранение оружия его судили и приговорили к лишению свободы на 3 года 1 месяц колонии строгого режима и к штрафу в 100 тысяч рублей.

– Судебный пристав-исполнитель направил по месту пребывания должника постановление об удержании денежных средств из официального источника дохода трудоустроенного гражданина, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – В результате посредством регулярно производимых удержаний уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.