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Общество

Омича оштрафовали на 100 тысяч за изготовление оружия

Кроме того, мужчину отправили в колонию
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Сумму штрафа высчитывали из зарплаты осужденного.

Сумму штрафа высчитывали из зарплаты осужденного.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Исилькульского района соорудил дома обрез из охотничьего ружья и спрятал его в груде битого кирпича. За незаконное изготовление и хранение оружия его судили и приговорили к лишению свободы на 3 года 1 месяц колонии строгого режима и к штрафу в 100 тысяч рублей.

– Судебный пристав-исполнитель направил по месту пребывания должника постановление об удержании денежных средств из официального источника дохода трудоустроенного гражданина, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – В результате посредством регулярно производимых удержаний уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.