В Омской области глава одного из поселений ушел в отставку

Николай Матвеев руководил Морозовским поселением 9 лет. Фото: Омская губерния

Неожиданные перестановки в руководящем составе настигли Морозовское сельское поселение. Оно входит в состав Омского района Омской области.

Как стало известно, в понедельника, 21 сентября, свой пост оставил прежний глава поселения. Им был Николай Матвеев, который занимал эту должность с 15 декабря 2011 года, сообщает "СуперОмск". Матвеев служил главой последние 9 лет и причиной ухода назвал семейные обстоятельства.

До проведения выборов руководство территорией поручено действующему заместителю главы поселения Юлии Калининой.