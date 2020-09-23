Омский омбудсмен по правам человека раскритиковала опеку за смерть ребенка

Фото: Олеся Григорьева (Facebook)

Напомним, целая череда драматических происшествий с несовершеннолетними случилась в Омской области буквально за один месяц.

В Таврическом районе дети обвинили свою опекуншу из деревни Зеленое Поле в истязаниях.

20-летнюю жительницу соседнего с этим местом аула Коянбай заподозрили в пытках собственного 1,5-годовалого сына. К издевательствам может быть причастна и подруга сельчанки.

Третий случай, происшедший в деревне Пресновка Оконешниковского района, закончился еще страшнее. 3-летний малыш, которого отчим зверски бил в живот, умер от разрыва внутренних органов без какой-либо помощи. Мать мальчика даже не вызвала ему скорую и пытались соврать следователю, что малыш получил травму, упав с качелей.

Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова заострила внимание на последней трагедии. На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при облправительства она раскритиковала работу органов профилактики в Оконешниковском районе. По мнению регионального омбудсмена, именно сотрудники опеки, которым неоднократно сообщали о проблемах в этой семье, из-за своего равнодушия допустили случившееся.

– В данной ситуации мы сталкиваемся с халатностью, с недобросовестным исполнением обязанностей, что, к сожалению, повлекло за собой гибель ребенка, – считает Ирина Касьянова. – Необходимо более тщательно анализировать поступающую информацию. Как правило о том, что неблагополучные семьи есть и о том, что в них происходит, знают все – и соседи, и органы социальной защиты, и представители образовательных организаций, и полиция. Этот случай показал, что между всеми этими системами нет взаимодействия. Нужно понимать: когда мы имеем дело не просто с нарушением прав ребенка, а с угрозой его жизни и здоровью, реакция всех ведомств в любое время дня и ночи должна быть незамедлительной. Как раз в таких ситуациях лучше перестраховаться, чем потом хоронить детей.