За сутки к отоплению в Омске подключили 72 детских сада и школы

Меньше чем за сутки к отоплению в Омске подключили 72 социальных объекта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 22 сентября, стало известно о начале отопительного сезона. Об этом объявили в мэрии, Оксана Фадина подписала соответствующий приказ.

Как сообщают в пресс-службе АО "Омск РТС" за сегодняшний день отопление уже подали в 72 учреждения социальной сфера. Среди них детские сады, школы и больницы. Омичам придется немного подождать подачи тепла в квартирах. Жилой фонд, по информации компании начнут подключать сразу после социальных объектов. Следом за ними тепло придет и в организации, промышленные и административные здания.

Как компания заявляла ранее, они полностью готовы к началу отопительного сезона, а это значит, что тепло можно ожидать до конца недели.