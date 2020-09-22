Райффайзенбанк интегрировался с сервисом «1С:ДиректБанк»

DirectBank, которая позволяет клиентам отправлять платежные поручения в банк и получать выписки нажатием одной кнопки в программе "1С:Предприятие".

Продукт «Интеграция Райффайзенбанка с 1С» имеет несколько преимуществ:

- создание рублевых платежных документов и просмотр истории изменения документов в привычном интерфейсе "1С:Предприятия";

- платежные поручения для выплат контрагентам, налоговых, социальных и таможенных выплат отправляются из "1С:Предприятия" в один клик;

- получать информацию о статусе отправленного в банк платежного поручения;

- получать из банка выписки по рублевым счетам.

Таким образом, клиенту больше не нужно предварительно выгружать платежные файлы для дальнейшей работы в системе банк-клиент. Помимо удобства, повышается и безопасность проведения платежей, так как больше не используется временное хранение внешних файлов с реквизитами платежей.

«Цифровые каналы Райффайзенбанка предоставляют корпоративному бизнесу действительно простой доступ к финансовым инструментам. Наша цель — автоматизировать все процессы, чтобы дать лучший пользовательский опыт нашим клиентам: обеспечить удобство, скорость и отсутствие ошибок. Интеграция с «1С:ДиректБанк» поможет нашим клиентам снизить объем рутинных операций и увеличить скорость бизнес-процессов. Мы планируем и дальше развивать этот сервис», - прокомментировал Антон Красненков, руководитель направления дистанционно-банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.