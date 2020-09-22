В Омском горсовете обсудили работу по профилактике правонарушений среди подростков

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Омского горсовета обсудили проблему подростковой преступности, а также правонарушений в отношении детей.

Выступавший перед депутатами замначальника УМВД по Омску Радик Валиахметов отчитался о работе ведомства за семь месяцев. По его информации, за этот период удалось остановить рост правонарушений среди подростков, а в некоторых направлениях наблюдается даже снижение цифр. Кроме того, несовершеннолетними не было совершено таких тяжких преступлений, как убийства или грабежи. Дети в основном попадаются на мелких кражах и распитии алкоголя.

Также выявлен 131 случай продажи спиртного детям. Георгий Архипов поинтересовался, какие организации к этому причастны: крупные сети или магазины частных предпринимателей.

– У нас вот едешь по улице Нефтезаводской, там в каждом доме на первом этаже по 2-3 таких магазина, – высказался депутат. – Может быть, они борются за клиентов и продают алкоголь даже подросткам. Есть ли возможность применять к ним не только штрафы, но и более суровые, драконовские методы: закрывать за продажу спиртного детям?

Фото: Омский горсовет

Представитель полиции подтвердил, что во всех случаях алкоголь продавали действительно в маленьких магазинах, принадлежащих частным предпринимателям.

– Мы готовы возбуждать уголовные дела в отношении них и выносить решения о закрытии, если вы поддержите нас на законодательном уровне, – пояснил Радик Валиахметов. – Кроме того, мы изучаем полный пакет документов таких магазинов. Если выясняется, что нет договора об аренде, мы передаем данные в горадминистрацию и предпринимателей наказывают еще и за незаконное обогащение.

Алексей Ложкин решил подробнее разобраться в формулировке «подростковые группировки»:

– Это банды малолетних, получается? И как вы определяете, что они собираются совершать антиобщественные действия?

– Нельзя называть их участниками банд – это в любом случае дети. Дети, которых мы с вами не смогли завлечь в кружки и секции. Они нашли друг друга во дворах и в основном совершают такие правонарушения, как распитие алкоголя, – высказал свою точку зрения подполковник. – За отчетный период выявлено 202 группы, но взяты на учет только 102 – остальные уже распались.

Также депутаты поинтересовались, проводится ли полицией работа в соцсетях по выявлению опасных групп, призывающих к совершению преступлений или к суициду. Замглавы омского УМВД ответил, что их сотрудники мониторят интернет постоянно, проводится профилактическая работа с подростками. Благодаря этому такие группы на данный момент практически исчезли.

В связи с темой профилактики Георгий Архипов спросил, налажено ли взаимодействие полиции и городского департамента образования.

– Идет постоянная работа. В школах проводятся классные часы, совместные с представителями УМВД уроки безопасности. Из-за ситуации с пандемией пять месяцев у нас не было очных мероприятий – только дистанционные, – рассказала замдиректора департамента Наталья Васильева. – Мы видим, что вовлечение во внеурочную деятельность – это правильный путь для профилактики правонарушений.

Депутаты приняли информацию к сведению.