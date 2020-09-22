В Омской области Александр Бурков принял участие в открытии дороги до Русской Поляны

На строительство дороги понадобилось почти 2 года. Фото: Омская губерния

Сегодня в Омской области состоялось торжественное открытие дороги из Русско-Полянского района в Омск. Этого события ждали два года. Раньше, чтобы добраться из райцентра в город приходилось пересекать границу соседнего Казахстана, потому что часть пути проходила через территорию Северо-Казахстанской области. Это создавало неудобства как для водителей, так и для властей.

Несмотря на то, что губернатору Омской области Александру Буркову удалось договориться с Акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым о беспрепятственном проезде по этому участку для омичей, строительство дороги стало первостепенной задачей. С которой подрядчики справились в поставленные сроки.

Губернатор Омской области уверен, что открытие дороги - историческое событие. Фото: Омская губерния

- Сегодня у нас исторический день — мы открываем дорогу, которая для нас очень важна. Она связывает два района и связывает нас с дружественным Казахстаном. Здесь идет достаточно интенсивный поток грузоперевозок, а также проживают близкие друг другу по родственным связям люди, которые постоянно пользуются этой дорогой, - отметил значение события Губернатор Александр Бурков. - Хотел бы от всей души сказать слова благодарности руководству Республики Казахстан и лично Акиму Северо-Казахстанской области за то дружеское добрососедское отношение, которое позволило нам использовать в течение трёх лет дорогу, которая проходит по их территории.

На строительство 16-километрового отрезка дороги ушло 740 миллионов рублей. Финансирование выделялось из федерального и областного бюджетов. Сейчас готовятся документы для введения дороги в эксплуатацию, а само дорожное покрытие полностью готово к использованию. Сегодня по нему уже проехались перывае автомобили. Губернатор отметил, что автодорогу можно считать особенной. В ее строительстве исполькозали новые технологии и местные материалы, что позволило сэкономить время и деньги на строительстве, а также уменьшить нагрузку на другие трассы региона.

При строительстве дороги подрядчик активно внедрял новые технологии. Фото: Омская губерния

- При строительстве данной дороги мы использовали свои собственные, местные материалы - суглинок. А по новой технологии с бетоном мы не завозили инертный материал на данную дорогу. Если бы мы завозили щебень из Казахстана или Урала, то потеряли бы, наверное, еще сотни километров дорог при таком объеме перевозок инертного материала на строительство данного участка. За счет добычи суглинка совершенно рядом мы выполнили дорогу без ущерба другим дорожным участкам. Новая технология реализована и зимой, я думаю, мы увидим окончательные результаты работы компании «Сиброс» и, надеюсь, что результаты будут отличными, - рассказал Александр Бурков.

Для наших соседей из Казахстана открытие дороги тоже стало знаковым событием. Как заметил Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев, расширение инфраструктуры поможет не только укрепить социальные связи, но и улучшить торгово-экономические.

- Открытие этой дороги - знаменательное событие не только для России, Омской области, но и Казахстана, так как играет большую роль в укреплении дружественных отношений, торгово-экономических связей, - поздравил жителей Омской области Камалиев.