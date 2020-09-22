АО «Омск РТС» начинает отопительный сезон

Тепловые источники АО «Омск РТС» развёрнуты в полном объёме, тепловые сети переведены на переходный режим. При наличии технической готовности объектов к отопительному сезону сдерживающих факторов со стороны ресурсоснабжающей организации нет.

Социальная сфера полностью готова. К этому времени уже подключено 72 социальных объекта. С официальным началом отопительного сезона стартует подключение жилого фонда. Следующим этапом станет подключение организаций, промышленных и административных зданий.

АО «Омск РТС» рекомендует обслуживающим организациям проявить активность. Тем, кто не получил справки о проведённых мероприятиях по подготовке к отопительному периоду, для подтверждения технической готовности объектов нужно обратиться в абонентские отделы СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» в кратчайшие сроки. Тем, кто имеет подтверждение технической готовности объектов, но не получил наряд на включение, также нужно обратиться в отдел абонентского надзора СП «Тепловая инспекция и энергоаудит». В этом году в связи с режимом повышенной готовности в регионе и для удобства юридических лиц наряды на подключение выдаются как на бумажном носителе, так и в электронном виде (подробнее на сайте компании https://www.omskrts.ru/users/legal_person/registers/ ).

- Компания «Омск РТС» начинает готовиться к новому отопительному сезону сразу по окончании предыдущего. В этом году при подготовке к осеннее-зимнему периоду были проведены ремонтные работы на 9 участках тепловых сетей. Произведён капитальный ремонт на 4,4 км теплотрасс. В рамках инвестиционной программы выполнен второй этап строительства подающего трубопровода Центрального луча ТЭЦ-3, техническое перевооружение участка теплотрассы по ул. 1-я Индустриальная, строительство последних миль на ряд новых объектов, - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.