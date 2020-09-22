Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды

В ближайшее время ожидаются ветер порывами до 22 м/с и дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бабье лето продержалось в Омской области недолго. Уже в ближайшее время регион накроет непогода. По прогнозу синоптиков, разгул стихии начнется в среду, 23 сентября, днем.

- Ожидаются дожди разной интенсивности и сильный ветер порывами от 17 до 22 м/с. Сотрудники МЧС России призывают омичей соблюдать правила безопасности на улице, - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Омичам советуют по возможности оставаться дома, водителям при сильном дожде необходимо быть максимально внимательными на дороге, а лучше переждать резкий всплеск непогоды на стоянке.

В случае ЧП надо немедленно обратиться в пожарно-спасательную службу региона по бесплатному телефону 101.