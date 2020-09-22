В Омске планируют расширять еще одну дорогу на Левом берегу

На Левом берегу в Омске хотят расширить еще одну дорогу. Фото: Влад КОМЯКОВ

Департамент строительства администрации Омска планирует серьезные работы на еще одной автодороге на Левом берегу. На этот раз речь идет об улице Крупской от Перелета до Лукашевича. Это трехполосная дорога длинной 650 метров, которую планируют расширить за 3,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В условиях заказа также есть пункт об оборудовании на месте тротуара велопешеходной аллеи. Подрядчик должен будет обновить освящение на всем протяжении дроги и озеленить территорию. Специалисты департамента отмечают, что при проведении запланированных работ, возможно, придется переложить ливневую канализацию и другие коммуникации.

В этом году на Левобережье должны закончить другой более масштабный объект, дорогу-дублер. Работы уже идут к завершению, но у омичей множество вопросов к их качеству.