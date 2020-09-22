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Общество

В Омской области снова резко выросло количество заражений коронавирусом

За последние сутки зафиксировали 69 новых случаев
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Количество новых заражений каждый день увеличилось на 10 человек за сутки.

Количество новых заражений каждый день увеличилось на 10 человек за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным представителей министерства здравоохраниния Омской области за последние сутки в городе зафиксировали 69 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 10 376 человек. Буквально вчера сообщали о 58 случаях заражения.

Вылечились сегодня столько же, сколько и заболели, 70 человек. Всего с начала пандемии 8 705 пациентов.

К сожалению, пополнился и список летальных исходов 4 фамилиями. Всего коронавирус унес 275 жителей Омска и Омской области.

Распространение заболеваемости по районам Омской области за сутки выглядит следующим образом: Омск – 52 новых случая заболевания, Кормиловский, Омский, Таврический районы – по 3, Саргатский район – 2, по одному новому пациенту в Черлакском, Москаленском, Колосовском, Знаменском, Марьяновском и Исилькульском районах области.