На омской заправке нашли труп избитого мужчины

Нападавшего отправили в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийством друга закончил отмечать свой день рождения 33-летний житель Омска. Все произошло в январе. Мужчины выпивали, поссорились на заправке. Именинник напал на приятеля с кулаками, зверски его избил и бросил умирать.

Кроме того, его обвиняли еще и в серии из трех краж из хозпостроек в поселке Иртышском. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Причастность к убийству фигурант отрицал, в кражах сознался. Однако у следствия имеются доказательства его вины и по первому делу.

– Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговор суда не вступил в законную силу.