Ольга Бузова, Дмитрий Хрусталев, Jony, Алексей Щербаков и обновленный формат в новом сезоне шоу «Импровизация» на ТНТ

Внезапность и молниеносные смешные реакции, шутки, которые придумываются на ходу четверкой актеров-импровизаторов - Антоном Шастуном, Дмитрием Позовым, Сергеем Матвиенко и Арсением Поповым - при участии бессменного ведущего Павла Воли.

С 22 сентября проект «Импровизация» ждут самые масштабные изменения за всю его историю существования! Что же приготовили для зрителей в шестом сезоне?

Креативный продюсер шоу, Стас Шеминов:Креативный продюсер шоу, Стас Шеминов: «В новом сезоне проекта вы увидите самое большое обновление программы с момента появления шоу! В выпусках увеличится количество импровизаций в сетах в специально оборудованных комнатах. Для этого были созданы новые декорации и новое оформление с тремя большими экранами. Теперь даже классические импровизации можно увидеть по-новому. Помимо этого, будет больше костюмированных игр, причем в костюмы облачатся не только актеры шоу, но и звездные гости»!

- К традиционным играм добавятся несколько авторских форматов, например, «Телефонный разговор», «Талант шоу», но главное – это три 3 новых шок-формата! Вместо разрядов тока в новом сезоне актеры будут плескать друг другу в лицо ледяной водой, как на дебатах, будут пытаться обслужить гостя ресторана без зрения и слуха, а также окажутся в комнате, которая вращается на 360 градусов.

- Новые шок-форматы, новые декорации, новые игры и, конечно, гости, которые впервые окажутся на сцене шоу. Среди звезд, которые придут проверить на себе все обновления проекта – Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, Азамат Мусагалиев, Анна СедоковаОльга Бузова, Дмитрий Губерниев, Азамат Мусагалиев, Анна Седокова, а также новички – Дмитрий Хрусталев, Дмитрий ШепелевДмитрий Хрусталев, Дмитрий Шепелев и JonyJony.

Гостем первого выпуска станет один из самых популярных современных комиков - Алексей Щербаков, который признается в мелком преступлении, продемонстрирует талант - безмолвно лежать, а также станет сотрудником американских спецслужб! Правда, всего лишь на одну игру «Громкий разговор»!

Как это будет, смотрите в новых выпусках шоу «Импровизация» с 22 сентября в 20.00 на ТНТ!

Фото: ТНТ, 16+

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