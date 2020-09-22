«Росводоканал Омск» внедрил сервис обратного вызова

Новая функция, направленная на улучшение качества обслуживания горожан, стала логичным дополнением существующих цифровых сервисов предприятия.

Разговор с оператором остается востребованным каналом коммуникации у горожан. Ежедневно каждый оператор контакт-центра омского водоканала принимает до тысячи звонков потребителей.

«Есть дни, когда дозвониться в контакт-центр не всегда можно с первого раза. Пиковые нагрузки мы фиксируем после доставки квитанции, в период передачи показаний. Несмотря на доступность дистанционных способов, горожане предпочитают устную консультацию специалиста по телефону. Зная, что ожидание соединения может быть продолжительным, мы внедрили сервис обратного вызова, и практически каждый второй позвонивший им пользуется», - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Потребителю, позвонившему в контакт-центр, после постановки в очередь предлагают воспользоваться сервисом обратного вызова. Для этого достаточно нажать 9 и подождать автоматического разрыва соединения. Звонок остается в очереди. Когда он достигнет первой позиции, система созванивается с абонентом и соединяет его с первым освободившимся оператором.

Омский водоканал рекомендует потребителям по возможности использовать дистанционные способы, особенно для типовых запросов, таких как внесение изменений в лицевой счет или передача текущих показаний приборов учета. Документы можно направить через «Личный кабинет» или через форму обратной связи «Напишите нам» https://www.omskvodokanal.ru/o-vodokanale/kontaktnaya-informatsiya/napishite-nam на сайте компании. А показания можно продиктовать роботу Минте по телефону 39-51-00 (круглосуточно), или через мобильное приложение «РВК.Услуги» http://www.rosvodokanal.ru/about/deyatelnost/uslugi/skachat-mobilnoe-prilozhenie/

Обращение можно направить почтовым сообщением, а документы опустить в ящик, установленный у входа в центральный офис обслуживания клиентов «Росводоканал Омск» на улице Маяковского, 2.