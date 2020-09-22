На видео попало спасение омичей из горящей многоэтажки

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезное происшествие случилось в понедельник, 21 сентября, в многоэтажном доме на проспекте Менделеева. Там загорелась квартира на четвертом этаже. 23 жильца, в том числе трое детей смогли выбраться самостоятельно. Еще трое оказались отрезаны от выхода густым дымом, которым затянуло подъезд.

– Чтобы оперативно проникнуть в квартиру, где происходило горение, пожарные установили автолестницу. Ствол для ликвидации горения также подавался с через окно, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На ликвидацию открытого горения ушло 22 минуты. В результате происшествия повреждены диван, вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м, закопчены стены квартиры на всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновные устанавливаются. Также сообщается, что на место происшествия выезжали 19 человек личного состава, пять единиц пожарно-спасательной техники и три звена газодымозащитной службы.