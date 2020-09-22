Омским школьникам не позволили учиться в отремонтированном за счет родителей классе

Второклассников экстренно перевели в другое помещение, а родителей попросили отремонтировать и его тоже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Ирина Касьянова, уполномоченный Омской области по правам человека, сообщила, что посетила школу №138 в Октябрьском районе. Причиной стало обращение родителей учеников начальной школы. Омичи рассказали, что сдали деньги на ремонт класса, в котором занимаются их дети. Это произошло в прошлом году, когда школьники только пришли в первый класс. Это должно было стать долгосрочным вложением. Но в этом году, когда дети вернулись к учебе, выяснилось, что их перевели в другое помещение, сославшись на то, что старый класс не соответствует нормам безопасности. Также родителей попросили сдать деньги на ремонт в новом классе.

После визита Косьяновой выяснилось, что здание школы находится в плачевном состоянии и нуждается в серьезном ремонте. Отремонтировать придется фасад, отопительную систему, туалеты вентиляцию и пол в спортивном зале, поменять все окна и двери. Омбудсмен сделала замечания директору департамента Ларисе Ефимовой, так как ведомство не проконтролировало качество условий, в которых будут учиться дети в этой школе.