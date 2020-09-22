Омичей жду массовые отключения воды

Без холодной воды омичам придется обходиться 14 часов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сегодня крупное отключение уже затронули жителей проспекта Мира в районе Нефтяников. Им придется провести без воды целых 18 часов. В пресс-службе "Росводоканала" сообщают о том, что масштабные отключения водоснабжения ожидают омичей завтра, 23 сентября. Они тоже продлятся довольно долго с 9:00 до 23:00.
Воды не будет по следующим адресам:
Административные здания:
— ул. Центральная, д. 1 (воинская часть).
— ул. О. Кошевого, д. 89а, д. 92;
— ул. 7-я Кировская, д. 1б, д. 2а;
— ул. Семипалатинская, д. 54;
— ул. Южная, д. 96а, д. 101.
Частные дома:
— ул. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я Кировские;
— ул. Семиреченская, 6-й Семиреченский переулок, ул. Семипалатинская;
— ул. Горбунова;
— ул. 2-й переулок;
— ул. О. Кошевого;
— ул. Южная;
— ул. Центральная;
— ул. 3-я и 4-я Русскополянские;
— ВНС-431.
Жилые многоквартирные дома:
— ул. 7-я Кировская, д. 2, д. 4, д. 6;
— ул. Южная, д. 99а, д. 99б, д. 99, д. 101, д. 101а, д. 101в, д. 103, д. 105;
— ул. 5-я Кировская, д. 87а, д. 87, д. 85, д. 83;
— ул. Мельничная, д. 58в.
Водоразборные колонки:
— ул. Матросова – ул. 4-я Русскополянская, ул. 4-я Кировская – ул. Южная, ул. 4-я Кировская, д. 56, ул. 4-я Кировская – ул. Семиреченская;
— ул. 4-я Кировская – ул. Семипалатинская, ул. Семипалатинская, д. 44, ул. 7-я Кировская – ул. Семипалатинская, ул. 7-я Кировская, д. 1б;
— ул. О. Кошевого, д. 69 (ветеринарная лечебница).
Дома на пониженном давлении:
— ул. 1-я Кировская, ул. 2-я Кировская, ул. Пацаева.