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Общество

Омичей жду массовые отключения воды

Причиной снова станут ремонтные работы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Без холодной воды омичам придется обходиться 14 часов.

Без холодной воды омичам придется обходиться 14 часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня крупное отключение уже затронули жителей проспекта Мира в районе Нефтяников. Им придется провести без воды целых 18 часов. В пресс-службе "Росводоканала" сообщают о том, что масштабные отключения водоснабжения ожидают омичей завтра, 23 сентября. Они тоже продлятся довольно долго с 9:00 до 23:00.

Воды не будет по следующим адресам:

Административные здания:

— ул. Центральная, д. 1 (воинская часть).

— ул. О. Кошевого, д. 89а, д. 92;

— ул. 7-я Кировская, д. 1б, д. 2а;

— ул. Семипалатинская, д. 54;

— ул. Южная, д. 96а, д. 101.

Частные дома:

— ул. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я Кировские;

— ул. Семиреченская, 6-й Семиреченский переулок, ул. Семипалатинская;

— ул. Горбунова;

— ул. 2-й переулок;

— ул. О. Кошевого;

— ул. Южная;

— ул. Центральная;

— ул. 3-я и 4-я Русскополянские;

— ВНС-431.

Жилые многоквартирные дома:

— ул. 7-я Кировская, д. 2, д. 4, д. 6;

— ул. Южная, д. 99а, д. 99б, д. 99, д. 101, д. 101а, д. 101в, д. 103, д. 105;

— ул. 5-я Кировская, д. 87а, д. 87, д. 85, д. 83;

— ул. Мельничная, д. 58в.

Водоразборные колонки:

— ул. Матросова – ул. 4-я Русскополянская, ул. 4-я Кировская – ул. Южная, ул. 4-я Кировская, д. 56, ул. 4-я Кировская – ул. Семиреченская;

— ул. 4-я Кировская – ул. Семипалатинская, ул. Семипалатинская, д. 44, ул. 7-я Кировская – ул. Семипалатинская, ул. 7-я Кировская, д. 1б;

— ул. О. Кошевого, д. 69 (ветеринарная лечебница).

Дома на пониженном давлении:

— ул. 1-я Кировская, ул. 2-я Кировская, ул. Пацаева.