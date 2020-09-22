Опубликованы фото маршрутки, загоревшейся на метромосту Омске

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезное ЧП случилось сегодня, 22 сентября. На метромосту загорелась маршрутка, в которой в тот момент находились 20 пассажиров.

– 08.24 поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса в районе проспекту Мира, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – От МЧС привлекались две единицы техники и девять человек личного состава. В результате столкновения у микроавтобуса «Форд Транзит» загорелось подкапотное пространство, возгорание ликвидировано огнетушителем до прибытия пожарных.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

По предварительным данным инцидент произошел по вине маршрутчика, который не выдержал безопасной дистанции и влетел в ехавший впереди автомобиль «Грейт Волл».

– В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса – женщины 1973,1974 и 1981 годов рождения, – уточнили в пресс-службе областного УМВД. – В момент происшествия в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.