Набережная Оми между двумя мостами готова уже на 70%

Работы на набережной со стороны улицы Чехова ведутся без выходных.

Реконструкция набережной Иртыша на улице Чехова и улице Думская продолжается уже несколько месяцев. Она проходит в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году по этому же проекту отремонтировали участок, прилегающий к улице Ленина. Там расположились парковая зона с тренажерами и сухим фонтаном.

В 2020 году занялись благоустройством двух других отрезков набережной. Как рассказал представитель подрядчика Овчинников Константин Викторович, генеральный директор компании "Лидер", в проекте были предусмотрены амбициозные планы по преображению участков набережной на левом и правом берегах Оми. На участке со стороны улицы Чехова установят девятиметровые качели с перголой и необычные стулья на смотровой площадке, которые будут вращаться в разные стороны. На участке со стороны улицы Думская предусмотрены несколько трибун для кинотеатра под открытым небом, для них уже установили 8 оснований.

На набережной сто стороны улицы Думской уже начали укладывать плитку.

- Работы идут полным ходом, специалисты компании работают 7 дней в неделю весь световой день с 8 утра до 8 вечера. Мы стараемся завершить все работы в указанный заказчиком срок, - отметил Овчинников.

Сложности работам добавляет и множество коммуникаций, которые проходят в зоне реконструируемой набережной. Это отметил Евгений Фомин, директор департамента городского хозяйства.

- Подрядчик сильные, компания давно работает в городе. В этом году масштаб работ больше, чем в прошлом. На сегодняшний день выполнено 70% всех работ. Много из них были связаны с коммуникациями. Здесь проходит коммуникационный коридор и многие работы были просто не видны горожанам, но от этого они не стали менее важными. Сейчас идет последний этап благоустройства: укладка плитки, высадка деревьев, установка освящения. Работы планируют завершить в октябре. У нас нет сомнений в том, что подрядчик сдаст объекты в срок, - рассказал Фомин.

В следующем году власти планируют благоустраивать отрезок набережной дальше по улице Чехова, также там планируют построить новую дорогу в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".