Названа дата начала отопительного сезона в Омске

Отопительный сезон в Омске начинается уже 22 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе синоптики прогнозируют похолодание. В связи с этим сегодня, 22 сентября, в Омске начинается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Оксана Фадина.

– Подача тепловой энергии будет осуществляться в традиционной последовательности. Сначала отопление включат в социальных учреждениях: школах, детских садах, медицинских организациях, учреждениях дополнительного образования, домах-интернатах, затем батареи станут горячими в жилых домах, организациях высшего и дополнительного образования, общежитиях, гостиницах и других объектах, – сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также сообщается, что к отопительному сезону в городе подготовили 66 теплоисточников, около 1500 км тепловых сетей, 1900 км сетей водоснабжения, 1200 км канализации, многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

Сейчас во всех объектах идут проверки Ростехнадзора, паспорт полной готовности к отопительному сезону Омск должен получить до 15 ноября.