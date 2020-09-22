Депутаты горсовета решают судьбу «Омского книготоргового дома»

Фото: Омский горсовет

В Омском горсовете прошло первое в осенней сессии заседание комитета по муниципальной собственности. В самом его начале депутаты почли минутой молчания память умершего коллеги Николая Чиракова, который в последние годы был представителем губернатора в горсовете.

Также на заседании рассмотрели ряд важных вопросов, в том числе обсудили судьбу «Омского книготоргового дома». Напомним, 100% акций этого акционерного общества принадлежат муниципалитету, поэтому продать его можно только с разрешения горсовета.

В своем выступлении глава департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня отметил, что за все время с 2014 года предприятие ни разу не приносило дивиденды. Более того – скопилась задолженность в 3 млн рублей. В мэрии считают целесообразным продать все 6 объектов, принадлежащих книготорговому дому и расположенных на центральных улицах Омска. Глава ведомства сослался на то, что это непрофильный актив. Кроме того, в сложный в финансовом отношении год городу придется искать средства на поддержание этого предприятия.

Оценка этой недвижимости пока не проводилась, так как еще нет решения депутатов и это было бы нецелевым расходованием средств. По предварительным данным, все помещения общей площадью около 1000 кв. метров могут быть реализованы за 30-40 млн рублей.

Депутат Георгий Архипов предположил, что «Омский книготорговый дом» мог оказаться в непростой ситуации из-за неэффективного управления.

– Департамент имущественных отношений не предпринял никаких усилий для развития этого акционерного общества, – считает Архипов. – Собрания совета директоров, хоть и проводились, носили формальный характер. Получается, мы 6 объектов недвижимости складываем в одну корзину и отдаем частнику? В следующем году АО подлежит ликвидации. Нельзя ли это сделать сейчас? Ситуация очень тяжелая, и она не улучшится. Понятно, что мы понесем человеческие затраты, но хотя бы сохраним имущество.

Дмитрий Махиня ответил, что существует опасность увеличения задолженности. Собственных средств АО может не хватить, чтобы ее погасить. Тогда встанет вопрос об утрате городом имущества из-за банкротства предприятия.

– У нас много таких непрофильных объектов – те же рынки и гостиница «Иртыш», – высказал мнение вице-спикер горсовета Виталий Путинцев. – Разве не эффективнее ликвидировать АО и продавать его помещения не оптом, а по одному. С учетом ситуации этого года – проблемы бюджета велики, к концу года могут достигнуть полумиллиарда рублей – это способ пополнения казны. Я за то, чтобы избавиться от этого непрофильного бизнеса.

Аркадий Лунев поинтересовался, если ли уже претенденты на этот бизнес и что в мэрии намерены делать, если не состоятся несколько торгов и имущество реализовать не удастся. Кроме того, депутат уточнил, не лучше ли сдавать эти помещения в аренду.

Глава депимущества ответил, что тогда будет сделана переоценка недвижимости. После снижения стоимости объекты снова выставят на реализацию. Если и это не принесет результата, будут рассмотрены другие варианты. Однако сдача в аренду городу менее выгодна.

Депутаты приняли информацию к сведению.