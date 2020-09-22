Стало известно, когда в Омске резко похолодает до 0 градусов

Омск ждет похолодание Фото: Станислав МУХИН

Резкое похолодание обещают синоптики в Омске. Вслед за коротким бабьим летом в регион пришла настоящая сибирская осень. Уже в ближайшие дни метеорологи прогнозируют понижение дневной и ночной температуры. До конца рабочей недели ожидается не теплее +9...+10. При этом будет ветрено и временами обещают кратковременные дожди.

А вот в выходные столбик термометра начнет ползти вниз. Особенно будет холодно ночами и по утрам. На 26 и 27 сентября прогнозируют всего 0... +1 градуса. Настоящая осень придет в Омск 1 октября. В этот день синоптики обещают всего +8 градусов, а ночью температура впервые упадет до минусовой: до -1. Так что самое время доставать теплую осеннюю одежду.

Добавим, что в мэрии Омска пообещали начать давать отопление уже на этой неделе.