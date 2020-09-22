В Омске работают над использованием в строительстве золошлаков от угольных ТЭЦ

Участники встречи обсудили планы Минэнерго РФ по утилизации продуктов сжигания твердого топлива, перспективу реализации проектов с крупнотоннажным использованием золошлаковых материалов на территории Омской области, решение вопросов экологической безопасности и проект МАСС «Межрегиональный центр компетенций».

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года ставит перед организациями ТЭК амбициозные задачи по повышению эффективности, кратного снижения негативного влияния на окружающую среду, технологические и инновационные изменения. При планируемом росте газовой отрасли угольная генерация остается наиболее целесообразным способом обеспечения энергией на большинстве территорий Сибири. Поэтому принципиальным вопросом является снижение влияния угольной генерации на окружающую среду путем технической модернизации оборудования теплоэлектростанций и крупнотоннажное использование образуемых золошлаков. Во многих развитых и развивающихся странах использование золошлаков как материалов достигает от 70 до 100 % как, например, в Нидерландах, Индии, Германии, Китае. В России же повторному использованию и переработке подвергается не более 10 % золошлаков.

Вопросы экологической безопасности активно контролируются государством, предприятия ТЭК обязаны реализовывать мероприятия по очистке выбросов в атмосферный воздух, в то время как проблеме складирования и использования золошлаков внимание стало уделяться только в последние пару лет. Сегодня Минэнерго РФ разрабатывает окончательную редакцию проекта Комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов сжигания твердого топлива на угольных тепловых электростанциях и котельных (золошлаков), который планируется утвердить Правительством России. Свои предложения в проект плана по золошлакам направили органы власти сибирских регионов, предприятия теплоэнергетического комплекса, научные сообщества и ассоциации. Среди проектов крупнотоннажного использования золошлаковых материалов из золошлаковых смесей на территории Омской области просматриваются такие как: строительство Северного обхода города Омска, рекультивация свалок ТБО, улучшение рельефа муниципальных земель.

АО «ТГК-11» уделяет повышенное внимание экологической безопасности и демонстрирует поэтапное уменьшение фактических валовых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет технического перевооружения основных производственных фондов. Так, общий объем выбросов в атмосферу от омских ТЭЦ сегодня даже ниже утвержденных государством нормативов, при этом ежегодно он снижается.

«С каждым годом снижая объем фактических валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, мы также занимаем активную позицию в вопросах вовлечения золошлаков в хозяйственный оборот. Сотрудничество с ИК МАСС позволяет усиливать это направление», - сказал генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.

Геннадий Гусельников поделился опытом и идеями, способными заинтересовать региональные и муниципальные органы власти в применении золошлаков. В частности, он напомнил, что в Омске уже с 1974 года применялись золошлаки в строительстве дорог, и эти региональные дороги используются до сих пор. Целесообразность использования накопленного грунта из золохранилищ ТЭЦ очевидна, когда при строительстве дорог не хватает природного грунта (это проблема многих регионов).

Одним из приоритетных направлений крупнотоннажного использования золошлаковых материалов является строительство дорог федерального, регионального и межмуниципального значения. Поэтому своевременна и целесообразна сегодня инициатива Исполнительного комитета МАСС о создании Межрегионального центра компетенций на базе омского СибАДИ, обладающего всем необходимым: опытом, знаниями, людьми, научной инфраструктурой для выработки и масштабирования технологий строительства дорог с применением золошлаковых материалов. Между АО «ТГК-11» и СибАДИ уже заключено соглашение о сотрудничестве по использованию золошлаков в народном хозяйстве.

«ИК МАСС является связующим звеном между организациями ТЭК и органами власти в данном вопросе. Только путём объединения государства, бизнеса, научного сообщества можно эффективно решать задачу крупномасштабного использования золошлаков в дорожном строительстве на территориях, близких к угольным ТЭЦ. Стратегическое сотрудничество ИК МАСС и АО «ТГК-11» будет продолжено», - подвёл итоги встречи председатель ИК МАСС Геннадий Гусельников.

Справка: В Совет МАСС входят главы правительств республик, главы администраций краев, областей, автономных округов и председатели законодательных органов власти сибирских территорий. Сейчас в МАСС входит 14 субъектов Российской Федерации, целями МАСС является выработка и реализация единой межрегиональной политики по направлениям деятельности: транспорт, промышленность, сельское хозяйство, информационные ресурсы, энергетика, финансово-экономическая и внешнеэкономическая деятельность, культура и образование.