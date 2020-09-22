В Омске вместо дома построили гостиницу и банный комплекс

О любопытных фактах использования земельных участках стало известно в Омске. Как рассказали в администрации Советского округах, выявлено 11 фактов, когда предприниматели использовали выданную землю не по назначению.

Например, один из омичей получил участок под индивидуальную жилую застройку на улице Забайкальская в Нефтяниках. На его месте должен был появиться частный дом. Однако вместо этого владелец земли отстроил банный комплекс. Были случая, когда вместо жилья омичи так же возводили гостиницу.

Как рассказали чиновники, собственников участков, которые нарушили установленные правила, уже оштрафовали. Но это еще полбеды. Скорее всего, им еще придется за свой счет снести незаконные постройки.