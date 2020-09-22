В Омске уничтожили 2 центнера меда

Специалисты Управления Россельхознадзора во время проверки в ППУ «Черлакский» задержали автомобиль, в фургоне которого перевозился мед в количестве 200 кг/10 мест. Авто следовало транзитом через нашу область из Бишкека в Якустк. У перевозчика, гражданина России, на груз не было ветеринарного сертификата Таможенного союза, необходимого для передвижения через границу, да и вообще не было никаких товарно-сопроводительных документов. Поэтому груз задержали и из-за невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения, а значит и соответственно безопасности вся партия меда 200 кг была признана некачественной, опасной и уничтожена сотрудниками Управлением Россельхознадзора по Омской области в порядке, установленном законом нашей страны. Правонарушителя же привлекли к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».