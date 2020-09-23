В Муромцевском районе зафиксирован очаг бешенства у лисы

В связи с выявлением случаев заболевания животного бешенством, проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага заболевания на территории д. Ушакова, Муромцевского муниципального района. В ближайшее время будет введен карантин по бешенству на данной территории.

На указанной территории запрещается:

- торговля домашними животными;

- проведение выставок собак и кошек;

- выводка и натаска собак;

- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.

Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях – бродячие собаки и кошки.

В 2020 году это восьмой случай заболевания животных бешенством, в 2019 году было зарегистрировано 17 случаев бешенства.

Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона.