Сегодня в Омске пройдет прощание с Татьяной Вижевитовой

Татьяна Вижевитова долгие годы была заметной фигурой на политической арене Омской области.

На минувших выходных стало известно о смерти бывшего заместителя председателя омского правительства Татьяны Вижевитовой. Сейчас названа место и дата прощания с чиновницей.

Церемония состоится сегодня, 21 сентября, в Доме культуры "Сибиряк" в 13:00, отпевание начнется на час раньше, в 12:00. Похороны состоятся на Пушкинском кладбище, сообщает сайт "ВОмске".

Напомним, что чиновница скончалась на 57 году жизни. Перед уходом с должности заместителя правительства, Татьяна Вижевитова долгое время находилась на больничном и усиленно лечилась.