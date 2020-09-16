«Ростелеком» в Омске запустил продажи умной колонки «Капсула»

«Ростелеком» предлагает омичам приобрести умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от компании Mail.ru Group. Акустическая система поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом».

«Капсула» легко ответит на вопросы, установит будильник на нужное время, расскажет о погоде на завтра, поиграет с детьми в угадайки и викторины и прочитает сказку, включит любимый трек или радио. Устройство может воспроизводить музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth. Колонка тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» — это позволит владельцу слушать свой плей-листов и звонить друзьям через эту социальную сеть.

«Умная колонка интегрирована с системой продуктов нашей компании и способна управлять домашними приборами: искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink, включать и выключать умную лампочку и розетку. “Маруся” станет идеальным собеседником как для детей, так и для взрослых. Она ответит на вопросы, развлечет и, если ее погладить, — помурлычет», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

«Капсула» состоит из шести микрофонов, и она слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке или из другой комнаты. Разработчики колонки уделили внимание качеству звука: мощность динамиков 30 Вт, фронтальные спикеры обеспечивают равномерное распределение всех частот, а под акустической звукопрозрачной тканью скрыт рупор для высоких частот. Кроме того, «Капсула» умеет адаптироваться под жанр музыки и подстраивать звук под стиль трека.

При покупке «Капсулы» клиент получает в подарок 180 дней бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте». Устройство доступно за полную стоимость или в рассрочку. Узнать подробнее о возможностях умной колонки и других услугах «Ростелекома» можно по номеру 8 800 1000 800 или на сайте omsk.rt.ru.