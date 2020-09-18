«Выпил бутылку водки и как бы убил их»: Публикуем видео признания «Рыбинского маньяка», зарезавшего двоих омских детей

Молчанов признался в совершенном преступлени. Фото: telegram ОПЕР Слил

Появилось видео с места задержания "Рыбинского маньяка", который убил двух детей из Омска. Как Молчанов признается после задержания, сидя в наручниках на траве посреди пустыря, где он скрывался, перед убийством он крепко выпил.

- Еще одну бутылку выпил в восемь где-то, а потом как бы в итоге убил, - говорит оперативникам Виталий Молчанов.

Видимо, он не многое помнит о злополучном вечере. Его искали на протяжении трех дней. Мужчина скрывался на пустырях, ночевал в заброшках. Он запаниковал и так боялся выйти к людям, что даже не сменил одежду, в которой ушел из дома после совершения преступления.