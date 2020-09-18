Отопление в домах могут дать в Омске уже на следующей недели

Люди признаются: они уже мерзнут в своих квартирах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске резко похолодало, от тридцатиградусной жары не осталось и следа. В итоге в квартирах сибиряков сильно похолодало. Омичи жалуются, что мерзнут и ждут начала отопительного сезона.

Однако в ближайшие дни батареи точно останутся холодными. Об этом уже сообщили в мэрии. По словам вице-мэра Евгения Фомина, в эти выходные ожидается теплая погода. В самом лучшем случае подключать жилые дома в Омске начнут только со следующей недели. Весь жилой фонд полностью готов к отопительному сезону. Но в первую очередь батареи включат в объектах социальной сферы - школах, садиках и больницах.

В администрации так же пообещали не следовать слепо рекомендации давать тепло в квартирах лишь после установления в течение пяти дней средней температуры в 8 градусов и менее. Если в Омске действительно похолодает, то батареи начнут подключать.