«В жизни надо попробовать все»: участница из Омска дошла до финала нового шоу на ТНТ

В премьерном выпуске удалось дойти до финала 28-летней Виталине Матросовой. Девушка родилась и выросла в Омске, но пару лет назад переехала в Туапсе. В «солнечном» городе Виталина работает в полиции водителем следственно-оперативной группы. Отважная девушка впервые решила поучаствовать в масштабном проекте на телевидении, и сама не ожидала, что станет финалисткой.

- Новое шоу «Золото Геленджика» объединило отважных участников в возрасте от 18 до 88 лет со всех регионов России! Виталина, какие у тебя впечатления после старта?

Объединило — не то слово! Со многими участниками мы общаемся до сих пор, несмотря на расстояние и разницу во времени. Это мой первый опыт в съемках на телевидении в принципе. А участие в таком проекте было для меня как шаг в неизвестность, ведь, когда я подавала заявку на участие, я вообще не предполагала что ждет меня в дальнейшем. Было только название шоу.

- Почему решила поучаствовать в проекте? Вызов себе или же слиток золота?

Ни то и ни другое. Если честно, я даже не думала, что пройду кастинг. Во время карантина, когда все сидели дома, по ТНТ увидела рекламу, что проходит кастинг на проект «Золото Геленджика». Про золото не думала вообще! Геленджик! — и ни слова больше! Заполнила заявку, подумала, ну а вдруг? В жизни надо попробовать все, если не пройду, то я хотя бы попыталась… Когда мне сообщили, что я прошла, я была шоке! Всегда думала, что по телевизору мы видим избранных, и я там оказаться точно никак не могу. Ошибалась! Только на этом этапе я немного начала представлять, что меня ждет. Цели проверить себя и уж тем более забрать слиток не было, я шла на шоу за эмоциями и впечатлениями. Когда я еще окажусь в таком парке развлечений?

- Для того, чтобы завоевать главный приз – килограмм чистого золото, нужно пройти просто сумасшедшие препятствия. В первом выпуске ты стала одной из финалисток. Как тебе это удалось? Наверняка, раньше занималась спортом?

Тут, наверное, важно все вместе: удача, физическая подготовка и позитивный настрой вне зависимости от результата. Главное, получать удовольствие от самого процесса. А насчет спорта… Раньше я занималась армрестлингом, очень много времени проводила в тренажерном зале, но уже несколько лет спорт, как явление в моей жизни, отсутствует. Но для этого проекта спортивная подготовка не очень важна. Многие спортсмены не дошли и до середины, так что реально шанс выиграть был у каждого участника проекта.

- Во время прохождения невероятных эстафет, какая впечатлила и удивила больше всего?

КУКУРУЗА. Это просто невероятные эмоции, очень классная штука, думаю если поставить нечто подобное в обычных парках — от желающих не будет отбоя. Это что касается «впечатлило». Теперь про то, что меня «удивило». Это испытание пляж. Когда смотришь со стороны, кажется, что вся сложность заключается в том, чтобы перепрыгнуть все препятствия и при этом удержаться на ласте. Но когда ты встаешь на платформу и эта ласта подъезжает к тебе, осознаешь, что она едет намного быстрее, чем казалось на первый взгляд. Когда я спрыгнула с платформы на ласту, мне на глаза съехал шлем, я только его приподниму — «рыба», перепрыгну, опять еле-еле успею поправить шлем — платформа. Так и пролетело испытание!

- На проекте участникам из разных уголков России выпала возможность посоревноваться с популярными блогерами и звездами российского шоу-бизнеса. Поделись, какого это бороться за золото вместе с известными людьми?

Если честно, во время первых трех-четырех испытаний я даже не знала, что среди нас есть популярный блогер или звезда шоу-бизнеса. В нашем выпуске на старт выходила бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева (это мне уже позже на ушко шепнули), но я его никогда не смотрела, поэтому для меня ситуация не прояснилась. Мы с ней дошли до финала, в общении хорошая, задорная девушка, без каких-либо намеков на особое отношение. Это я к тому, что после выхода в эфир первой серии некоторые комментировали, что звезд специально проталкивают.

- Во время выпуска за тебя болела вся Сибирь! Родные, наверное, тоже очень переживали за тебя?

Когда проходили съемки — никто не знал, что я участвую в этом проекте. Но когда по телевизору начали это шоу рекламировать, я сказала своим родным, что принимала там участие. О том, что я попаду в финал они ничего не знали! Мама переживала за меня больше всех, думала, что я выиграю. После эфира поругала меня, что я не выиграла и прочитала мотивирующую лекцию.

- Во время премьеры шоу «Золото Геленджика» в разных городах России люди искали клад: 5 грамм золота! Найти заветное сокровище удалось и омичу – Павлу Добророднову. Но многие не верят такой удаче, предпочитая игнорировать подобные акции, ограничиваясь лишь комментариями в соцсетях. Что бы ты пожелала «землякам», которые часто сомневаются в правдивости проектов, думая, что герои вымышленные, и все вокруг актеры!

На самом деле надо просто пробовать. Легче всего сказать «у меня все равно ничего не получится», «там все подстроено», что еще там обычно говорят? У меня вообще получилось комбо. Я первый раз в жизни решила попробовать подать заявку, сразу же попала в такой мегакрутой проект, еще и до финала дошла!

- Чем увлекаешься в свободное время?

В выходные дни стараюсь выбираться на природу, но не шашлыки жарить, а добраться до какого-нибудь водопада или сходить в пещеру, даже просто на море поплавать! Люблю путешествовать на машине, но из-за работы получается редко. Еще катаюсь на мотоцикле.

- Если бы была возможность, решилась бы поучаствовать в проекте «Золото Геленджика» еще раз?

Конечно, я очень надеюсь, что это не конец, будет второй сезон и мы еще поборемся за золото! На этом проекте я испытала море эмоций, однозначно это лучшее, что было со мной за все лето!

Смотри шоу «Золото Геленджика» каждое воскресенье в 18:00 на ТНТ

Фото из личного архива, 16+

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