Две школы в Омской области закрыли на карантин

Причины для введения карантина в школах разные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массового перехода на дистанционное бучение в Омских школах не планируют, но во многих закрывают на карантин отдельные классы.

Как сообщают в пресс-службе министерства образования Омской области, по причине выявленной вспышки коронавирусной инфекции закрыты на карантин 2 школы в Омской области: Березовская основная школа Марьяновского района и Петровская школа Тевризского района. Там детей полностью перевели на дистанционное обучение.

В школах города из-за коронавируса закрыты отдельные классы в школах №132, 133, 135, 43. Также из-за COVID-19 закрыт на карантин детский сад № 245.

Другой причиной для закрытия образовательных учреждений на карантин стало ОРВИ. Обычно, пик заболеваемости приходился на более позднюю осень, но сейчас пришел в сентябре. Полностью закрыли из-за простуды адаптивную школу-интернат №6 и великорусскую школу в Клачинском районе. Отдельные классы по причине массового заболевания детей ОРВИ закрыты уже в 64 школах региона.

Как сообщают в пресс-службе министерства образования, учебный процесс для всех учащихся, которых отправили на карантин не прервется и будет организовано в режиме дистанционки. Когда ограничительные меры будут сняты, дети смогут вернуться к обучению в очном формате.