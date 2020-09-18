Охотник пять дней бродил по болотам в Омской области

Валерий Хромов сам вышел из леса и обратился за помощью. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области несколько дней искали охотника, пропавшего в Тюкалинском районе. О пропаже заявила дочь мужчины, когда он два дня не выходил на связь. К поискам сразу же преступили полиция и местные жители.

- В настоящее время личный состав районного отдела полиции, общественность ориентированы на поиски пропавшего охотника. Только за прошедший день три экипажа полиции и местные жители преодолели порядка 100 км по заболоченной местности. Передвигаться по ней возможно только на технике повышенной проходимости – болотоходах. Сегодня к поиску подключатся новые группы общественников, МЧС, будут задействованы беспилотные летательные аппараты, - сообщали о трудностях поисковых работ в пресс-службе УМВД.

68-летний Владимир Хромов отправился на охоту 12 сентября в Тюкалинский район около села Сарыбалы, к поискам приступили 15 сентября, а вчера, 17 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что из леса недалеко от села Чернецовка в Большеуковском районе вышел охотник. Он обратился за помощью к фельдшеру, которая и позвонила в полицию. Выяснилось, что охотником оказался потерявшийся Хромов. Мужчина пять дней блуждал по болотистым лесам и проделала огромный путь. Расстояние между Сарыбалы и Чернецовкой по прямой составляет почти 33 километра.