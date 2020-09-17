За помощь в поимке убийцы малолетних сестер из Омска заплатят полмиллиона

Мужчину разыскивают в Ярославской и соседних областях.

Полиция активно ищет Виталия Молчанова, которого подозревают в зверском убийстве двух маленьких девочек. Они переехали к мужчине в Рыбинск из Омска жить вместе с матерью несколько месяцев назад, а два дня назад разыгралась трагедия.

Полиция ранее установила, что Молчанов снял со счетов все накопления, поэтому теперь может скрываться где угодно. За помощь в его поимке солидное вознаграждение пообещал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных, - написал Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».