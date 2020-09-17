В минздраве рассказали, почему погибших от коронавируса хоронят в закрытых гробах

Представители ведомства подчеркнули, что в этом вопросе следуют четкому регламенту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период пандемии коронавируса в Омской области зафиксировано уже 258 погибших. Их семьям пришлось столкнуться с новыми правилами захорониний и многие из них были в новинку. Больше всего вопросов вызывали похороны в закрытых гробах. Люди даже не могли попрощаться с усопшими родственниками. О необходимости таких радикальных мер рассказала заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова.

- Все эти меры связаны исключительно с нивелированием риска инфицирования. Работа всего здравоохранения в период пандемии построена на четких рекомендациях, утвержденных федеральными структурами, такими как Минздрав и Росздравнадзор. Поэтому правила захоронения и выдачи тел пациентов из учреждений, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию, жестко регламентированы, и нарушать их мы не имеем права, - заявила чиновница.