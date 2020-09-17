В горсовете определились с кандидатом в рабочую группу по инвестиционному климату в Омске

Фото: Омский горсовет

Сегодня, 17 сентября, прошло первое заседание осенней сессии. Депутаты комитета по экономическому развитию заслушали информацию о работе «Центра поддержки предпринимательства», вновь напомнили о необходимости поддержки омских бизнесменов, и обсудили судьбу бывшего кинотеатра «Сатурн».

Кроме того, парламентарии определились с кандидатурой депутата для включения в состав рабочей группы по национальному рейтингу инвестиционного климата в Омске, входящей в структуру оргкомитета по развитию городской среды.

Изначально заявки подали Алексей Провозин, Юрий Козловский и Сергей Грушичев. Последний в итоге отозвал свою кандидатуру.

Алексей Саяпин поинтересовался, можно ли заявить троих кандидатов, а не одного. Ему сообщили, что в письме мэра, где описана процедура, четко указан лишь один представитель от горсовета.

Перед голосованием выступил вице-спикер Виталий Путинцев. Он призвал коллег проголосовать за главу комитета Алексея Провозина, так как у него есть опыт работы в Законодательном собрании и сотрудничества с региональной властью.

По результатам рейтингового голосования победил Провозин: за него проголосовали пять депутатов, за Козловского – три.