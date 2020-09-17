18 сентября пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 9.00 до 16.00 18 сентября 2020 года будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Северного и Восточного лучей ТЭЦ-3. ГВС потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу в режиме «Подающего».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Комбинатская, Химиков, Заозёрная, Коммунальная, Стрельникова, Бородина, проспект Мендеелева, Сергея Тюленина.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.