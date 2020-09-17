Омские депутаты обеспокоены судьбой кинотеатра «Сатурн» и ДК завода им. Козицкого

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по экономическому развитию обсудили перспективы концессионных соглашений для реализации в городе масштабных проектов. Своими ресурсами город воплотить их в жизнь точно не может, поэтому необходимо привлечение бизнеса.

Присутствовавший на комитете вице-мэр Олег Заремба рассказал депутатам, что самый грандиозный из таких проектов – будущая реконструкция набережной. Мэрия рассчитывает, что инвесторы вложат в проект порядка 20 млрд рублей. Сейчас над этим идет активная работа.

– Мы надеемся на длительное сотрудничество с депутатами в этом вопросе. Надеемся на ваше участие в поиске партнеров. Поле широкое, – призвал Заремба. – Планируем инновационное сотрудничество с иностранными инвесторами – Китаем, Германией. Поскольку проект пилотный для страны, правила недостаточно четко прописаны. Многие из них просто не существуют. Любая ошибка может стоить дорого.

Далее депутаты обратились к двум другим объектам, спасать которые надо уже в ближайшее время – кинотеатр «Сатурн» и ДК завода им. Козицкого. Парламентарии высказали сомнения, что у них есть концессионное будущее. Оба объекта находятся в аварийном состоянии.

– Мои знакомые пару лет назад заинтересовались «Сатурном». Но здание 15 лет не отапливалось. Из-за этого там фундамент разрушен, из стен кирпичи вываливаются. В концессию его брать никто не будет. Его проще снести, чем восстановить

Председатель комитета по вопросам экономического развития согласился с коллегой.

– Кинотеатр «Сатурн» – это лицо Амурского поселка. То, в каком состоянии он сейчас находится, – боль местных жителей. Мы уже долгие годы не можем найти концессионеров для «Сатурна». Предлагаю мэрии выставить здание на приватизацию, – сказал Алексей Провозин. - Эта процедура для бизнеса проще и понятнее, чем концессия. Думаю, не стоит опасаться, что на этом месте появится торговый центр. Действительно проще снести это здание, чем переделать его во что-то кроме кинотеатра. Кроме того, этот район обеспечен торговыми объектами, а вот кинотеатра там нет Он будет востребован на «ура». Тем более это прекрасное место с точки зрения логистики.

А вот с другим объектом – ДК завода им. Козицкого все еще сложнее. По сути, он представляет из себя один огромный зал. Даже на приватизацию выставлять его смысла нет. Алексей Провозин предложил отдать это здание на нужды городского образования. Там могла бы разместиться спортивная школа или школа искусств. На реконструкцию здания есть перспектива получить федеральные средства по нацпроекту. Но, чтобы туда попасть необходимо предоставить смету. Деньги для ее разработки – а это порядка 15 млн рублей – придется искать в муниципальной казне. Будет ли у города возможность найти такие деньги, станет понятно в октябре, при формировании бюджета Омска.